Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:14, 10 января 2025Мир

Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе увеличился

Оценка ущерба от пожаров в Лос-Анджелесе увеличилась до 135-150 млрд долларов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Ущерб от продающихся лесных пожаров в Лос-Анджелесе увеличился до суммы в 135-150 миллиардов долларов. Такую оценку дал представитель американской компании AccuWeather, которая занимается прогнозированием погоды, Билл Уэйделл в своем аккаунте социальной сети Х.

«AccuWeather увеличила предварительную оценку общего ущерба и потерь вследствие пожаров на юге Калифорнии до невероятной суммы в 135-150 миллиардов долларов», — отметил он в публикации.

Уэйделл также указал на то, что по прогнозам метеорологов «на следующей неделе в Калифорнии ожидается сильный ветер и, как следствие, повышенный риск пожаров».

Ранее AccuWeather сообщала, что ущерб от природных пожаров в престижном жилом районе Лос-Анджелеса Пасифик Палисадес составит от 52 до 57 миллиардов долларов. Главный метеоролог компании Джонатан Портер заявил, что это один из самых масштабных лесных пожаров в истории Калифорнии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Слышны приглушенные взрывы». На территории российского завода вспыхнул мощный пожар. Произошел разлив топлива

      Бакальчук проиграл суд об отмене передачи Wildberries в компанию РВБ

      Актриса Александра Бортич показала откровенное фото с отдыха

      Появились подробности о застрявших в Египте российских туристах

      В Раде назвали Зеленского террористом из-за ситуации с Приднестровьем

      Рыбак рассказал о полуторачасовом сражении с гигантским сомом

      Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе увеличился

      На Украине началась борьба с нелегальным пересечением границы

      В ДНР сообщили о зачистке Дзержинска от ВСУ

      Tesla представила новый электрокар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше