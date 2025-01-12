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05:47, 12 января 2025Культура

Книгу о спасении еврейских детей сняли с продажи из-за одной фразы

Книгу «Дети Ирены» о спасении еврейских детей из гетто сняли с продажи
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Издательство «Эксмо» сняло с продажи книгу Тилар Маццео «Дети Ирены», повествующую о спасении еврейских детей из гетто в годы Второй мировой войны, из-за одной фразы. Об этом указано на официальном сайте «Эксмо».

«Издательство «Эксмо» благодарит читателей за обращение внимания на фразу в книге «Дети Ирены». В настоящее время книга Тилар Маццео «Дети Ирены» снята с продажи и не поставляется в книжные магазины», — говорится в сообщении.

В издательстве не стали уточнять, о какой именно фразе идет речь. Потенциально такое решение могло быть принято из-за вызвавшего недовольство у ряда читателей фрагмента, в котором рассказывается о якобы изнасилованиях жительниц польского Кракова советскими солдатами.

Ранее Таганский суд Москвы назначил штрафы по четыре миллиона рублей издательству «Эксмо» и типографии «Парето-принт», признав их виновными в распространении порнографических материалов, которые выявили в романе Владимира Сорокина «Наследие».

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