Летевший из Еревана самолет экстренно сел в российском городе

Летевший из Еревана в Екатеринбург российский самолет экстренно сел в Оренбурге

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Еревана в Екатеринбург, экстренно сел в Оренбурге. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Подтверждаю факт вынужденной посадки», — заявил представитель перевозчика. Однако причины и другие обстоятельства случившегося в компании не назвали.

По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, Airbus-320 должен был прибыть в город 12 января в 20:15 по местному времени (18:15 по московскому времени. Однако теперь борт ожидают в 22:15 (20:15 по московскому).

Ранее самолет, летевший из России в Узбекистан, экстренно сел в аэропорту Внуково из-за неисправности стабилизатора. На борту Boeing 737, который следовал из Санкт-Петербурга в Самарканд, находились 173 пассажира. Уточняется, что посадка воздушного судна прошла штатно.