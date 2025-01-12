Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:22, 12 января 2025Мир

Ливанские военные вошли в населенные пункты на границе с Израилем

Ливанская армия начала размещение в 8 населенных пунктах на границе с Израилем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Ливанские военнослужащие вошли в восемь населенных пунктов в приграничных с Израилем районах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике пресс-службы армии.

Солдаты и миротворцы Временных сил ООН (ВСООНЛ) в Ливане начали размещение в городах Бинт-Джбейль и Тейр-Харфа, а также в поселках Айтарун, Альма-эш-Шааб, Мадждаль-Зун, Эд-Духейра, Эль-Кузах и Эс-Сальхани. Военное командование призвало жителей воздержаться от возвращения в населенные пункты до окончания операции по развертыванию воинских частей.

В декабре ВСООНЛ призвали власти Израиля ускорить вывод войск с ливанской территории. Миротворцы также подчеркнули, что необходимо не допускать любые действия, которые могли бы разрушить и без того хрупкую стабильность в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Лос-Анджелесе во время пожаров сгорели восемь особняков украинских генералов

      Подсчитаны траты Молдавии на электроэнергию за первые 10 дней 2025 года

      В США рассказали о «самом важном» заявлении Трампа о России

      Россиянам раскрыли новый легальный способ заработка

      Советники главного конкурента Шольца встревожились из-за прихода Трампа к власти

      Британцы сочли Маска виновным в негативном влиянии на политику страны

      Перестрелка в одном из кафе Абхазии попала на видео

      Десятки человек пострадали при взрыве на газовой станции в Йемене

      Россияне смогут увидеть самую яркую комету за час до восхода солнца

      Ливанские военные вошли в населенные пункты на границе с Израилем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше