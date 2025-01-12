Ливанские военные вошли в населенные пункты на границе с Израилем

Ливанская армия начала размещение в 8 населенных пунктах на границе с Израилем

Ливанские военнослужащие вошли в восемь населенных пунктов в приграничных с Израилем районах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике пресс-службы армии.

Солдаты и миротворцы Временных сил ООН (ВСООНЛ) в Ливане начали размещение в городах Бинт-Джбейль и Тейр-Харфа, а также в поселках Айтарун, Альма-эш-Шааб, Мадждаль-Зун, Эд-Духейра, Эль-Кузах и Эс-Сальхани. Военное командование призвало жителей воздержаться от возвращения в населенные пункты до окончания операции по развертыванию воинских частей.

В декабре ВСООНЛ призвали власти Израиля ускорить вывод войск с ливанской территории. Миротворцы также подчеркнули, что необходимо не допускать любые действия, которые могли бы разрушить и без того хрупкую стабильность в стране.