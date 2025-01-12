Мошенники запугали россиянку украинцами и выманили у нее 15 миллионов рублей

Baza: Москвичка отдала мошенникам 15 млн рублей по кодовому слову «Кузя»

Мошенники запугали 18-летнюю москвичку Елизавету и убедили ее, что отцу грозит уголовное преследование из-за поддержки Украины. О том, как у девушки выманили 15 млн рублей, рассказало издание Baza в Telegram.

13 декабря 2024 года злоумышленники позвонили девушке и предложили ей продлить договор на сим-карту, после чего попросили назвать код от «Госуслуг». Позже девушке пришло сообщение, что в ее аккаунт вошли из Запорожской области. Россиянка позвонила на горячую линию сайта, которая была указана в СМС о входе, где подтвердили, что злоумышленники получили доступ ко всем ее данным, а потом перевели якобы на «сотрудника Центробанка».

После этого девушке прислали в мессенджере документ, якобы подтверждающий финансовые связи ее отца с украинцами. Злоумышленники предложили ей спасти мужчину от уголовного преследования, если она представит «опись денег и драгоценностей дома».

Девушка изъяла из домашнего сейфа более 100 тысяч долларов, почти 100 тысяч юаней и другую валюту, упаковала и передала курьеру для «описи» после того, как он назвал кодовое слово «Кузя». Через несколько дней она также собрала дома дорогие часы, ювелирные украшения матери с бриллиантами, восемь золотых и одну платиновую монету, упаковала все в пакет и передала его курьеру по аналогичному кодовому слову. После этого девушка осознала, что ее обманули, рассказала о произошедшем родителям, а те обратились в полицию. Общая сумма ущерба составила 15 663 848 рублей.

Ранее мошенники похитили у москвички 7,35 миллиона рублей, представившись знакомым священником. «Священник» сообщил, что в отношении прихожан храма Иоанна Богослова на Бронной, куда регулярно ходила пенсионерка, проводится проверка на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.