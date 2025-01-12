Названа причина вспышки кишечной инфекции в McDonald’s

CBS News: у поставщика лука для бургеров McDonald’s выявили десятки нарушений

Вспышку заражения кишечной инфекцией среди посетителей ресторанов McDonald's в США вызвали десятки санитарных нарушений в работе компании, которая поставляла лук для бургеров. Причину произошедшего назвал телеканал CBS News со ссылкой на отчет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

«Сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выявили десятки нарушений в работе поставщика McDonald's, которые связаны со вспышкой заражения кишечной палочкой», — сообщает телеканал.

Нарушения выявили на предприятии компании Taylor Farms, которая поставляла нарезанный лук для ресторанов в нескольких штатах. Инспекторы FDA зафиксировали наличие загрязненных поверхностей для готовки, а сотрудники, которые работали с продуктами, не мыли руки.

В октябре 2024 года сеть ресторанов McDonald's оказалась в центре скандала из-за заражения клиентов кишечной палочкой. Более 100 человек в США подхватили кишечную инфекцию, употребив бургеры в ресторанах сети. Всего госпитализировали 34 человека, одного пострадавшего спасти не удалось.

Ранее в январе стало известно, что владелицу пекарен в Перми отправили под домашний арест после массового отравления покупателей. Известно о десятках случаев отравления продукцией из магазинов «Хлебница».