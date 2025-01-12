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19:03, 12 января 2025Экономика

Названы возможные получатели наследства Евгении Добровольской

Адвокат Бенхин: наследство Добровольской может достаться Михаилу Ефремову
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Наследство актрисы Евгении Добровольской может достаться ее детям или бывшим мужьям. Возможных получателей имущества артистки назвал адвокат Александр Бенхин, пишет MK.RU.

По данным издания, Добровольская оставила после себя квартиру в Москве и дом в Подмосковье. Недвижимость и другое нажитое имущество, скорее всего, будут распределены между наследниками первой очереди — четырьмя детьми актрисы. Однако такой порядок будет действовать, если она не составила завещание, пояснил юрист.

«Теоретически Добровольская могла вообще ни одному из детей ничего не оставить и всех обделить. Но для этого должно быть завещание, которое она могла составить на соседку, подругу или, к примеру, бывших мужей. В таком случае имущество может достаться и Михаилу Ефремову (второму супругу звезды). Хотя прямым наследником он не является», — предположил Бенхин.

В таком случае опекуны несовершеннолетней дочери Добровольской могут оспорить завещание в суде и получить 50 процентов от того, что наследнику полагалось по закону. Однако более вероятным адвокату кажется сценарий, при котором актриса заранее распределила равномерные доли в наследстве между детьми.

Добровольской не стало на 61-м году жизни. Утверждается, что причиной послужила тяжелая болезнь, с которой актриса боролась на протяжении года.

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