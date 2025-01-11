Прощание с актрисой Евгенией Добровольской состоится 14 января

Стала известна дата прощания с актрисой Евгенией Добровольской. Об этом сообщает ТАСС.

«Прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской состоится 14 января», — рассказали в пресс-службе МХТ имени Чехова.

Отмечается, что в 10:00 мск на Основной сцене театра начнется гражданская панихида. В свою очередь, 13:00 проведут отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах.

Известно, что похороны знаменитости пройдут на Троекуровском кладбище в тот же день.

Добровольской не стало на 61-м году жизни. Утверждается, что причиной послужила тяжелая болезнь, с которой актриса боролась на протяжении года.

Евгения Добровольская состояла в труппе МХТ имени Чехова с 1991 года, а ранее выходила на сцену театра-студии Олега Табакова и театра-студии «Современник-2».

Ранее российский актер Никита Ефремов рассказал о степени родства с Евгенией Добровольской.