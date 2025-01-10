Народная артистка России Евгения Добровольская умерла из-за болезни в 60 лет

Народная артистка России Евгения Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного МХТ имени Чехова в своем Telegram-канале.

Причиной смерти Добровольской стала острая сердечная недостаточность

Как сообщает МХТ имени Чехова, на протяжении последнего года жизни Евгения Добровольская страдала от тяжелой болезни. Диагноз актрисы не уточняется. 26 декабря ей исполнилось 60 лет.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», — говорится в публикации театра.

По сообщению Mash, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне, предположительно, онкологического заболевания.

Добровольская была известна по ролям в кино и сериалах

«Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей. Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всем», — так охарактеризовал Добровольскую МХТ имени Чехова, в труппу которого она входила с 1991 года и на сцене которого играла в спектаклях «Чайка», «Господа Головлевы», «Горе от ума», «Женитьба», «Кому на Руси жить хорошо».

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Известной на всю страну Добровольскую сделали роли в кино и на телевидении. Ее карьера началась с главной роли в фильме Павла Чухрая «Клетка для канареек», сыгранной, когда актрисе было всего 18 лет. Заметными в 1980-х и 1990-х стали такие ее работы в кино, как «Моонзунд», «Первый этаж», «Кризис среднего возраста», а также телесериал «Королева Марго».

За роль в картине «Механическая сюита» актриса была удостоена премий «Ника» и «Золотой овен», а за ленту «Артистка» была награждена «Золотым орлом»

Добровольская была востребована вплоть до самой смерти: только в последние три года с ее участием были сняты такие популярные сериалы, как «Монастырь», «Актрисы», «Балет», «Хэппи-энд» и «Полет».

Евгения Добровольская была замужем за Михаилом Ефремовым

В 1998 году Евгения Добровольская была удостоена звания Заслуженной артистки России, а в 2005 году стала Народной артисткой РФ

Актриса трижды была замужем и воспитывала четырех детей от разных браков. Самым известным ее замужеством было второе: с 1990-го по 1997 год супругом кинозвезды был заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, от которого она родила сына Николая. Первым мужем Добровольской был актер Вячеслав Баранов, а третьим — известный оператор Дмитрий Мананников. Последний брак актрисы распался в 2022 году.