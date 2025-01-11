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13:58, 11 января 2025Культура

Никита Ефремов рассказал о степени родства с Евгенией Добровольской

Актер Никита Ефремов попросил не называть Добровольскую его матерью
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Никита Ефремов в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) почтил память народной артистки России Евгении Добровольской.

«Считаю важным написать, что Евгения не была моей мамой. Она мать моего брата Николая. Брата по отцу», — добавил Ефремов.

Добровольской не стало на 61-м году жизни. Утверждается, что причиной послужила тяжелая болезнь, с которой актриса боролась на протяжении года.

Евгения Добровольская состояла в труппе МХТ имени Чехова с 1991 года, а ранее выходила на сцену театра-студии Олега Табакова и театра-студии «Современник-2».

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