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15:57, 12 января 2025Бывший СССР

Одесситы устроили акцию протеста после демонтажа памятника Высоцкому

В Одессе горожане призвали восстановить памятник барду Высоцкому
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Сергей Поляков / РИА Новости

Одесситы устроили акцию протеста с требованием восстановить демонтированный памятник советском барду и актеру Владимиру Высоцкому. Об этом сообщает Telegram-канал «Думская».

К постаменту, на котором в Одессе была установлена скульптура певца, пришло около шести горожан. Они с плакатами «Позор!», «Восстановить памятник Высоцкому!», «Никто не заставит одесситов забыть славную историю города!» призвали вернуть изображение артиста.

Памятник барду установили у здания Одесской киностудии в сентябре 2012 года по инициативе украинского бизнесмена, экс-депутата Верховной рады Игоря Маркова. Высоцкий снимался в нескольких фильмах киностудии, включая «Место встречи изменить нельзя».

В конце декабря в Одессе демонтировали памятник Владимиру Высоцкому, установленный у Одесской киностудии. Его планировали установить возле павильона на территории киностудии. До этого депутат Верховной Рады Юрий Бойко заявил, что с каждым днем все больше украинцев выступают против сноса памятников и переименований городов.

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