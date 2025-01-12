Онищенко оценил необходимость создания вакцины от метапневмовируса

Онищенко: В создании вакцины против метапневмовируса сейчас нет необходимости

На данный момент в срочном создании вакцины против метапневмовируса нет необходимости, однако нужно сделать ее «заготовку». Об этом рассказал заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«На данный момент, опираясь на те данные, которыми мы располагаем, она не нужна. Но мы должны иметь "заготовку", ее уже нужно делать», — сказал эпидемиолог.

Он подчеркнул, что сейчас важно создать макеты многих вирусов, чтобы в случае необходимости можно было в кратчайшие сроки создать нужную вакцину и обеспечить ее производство. Онищенко привел в пример вакцину против коронавируса «Спутник V», которая была создана по такому же принципу.

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал симптомы метапневмовируса. По его словам, они во многом схожи с симптомами других ОРВИ.