Россиянам назвали симптомы метапневмовируса

Иммунолог Крючков назвал кашель и боль в горле симптомами метапневмовируса

Симптомы распространяющегося метапневмовируса во многом схожи с симптомами других ОРВИ, рассказал «Ленте.ру» иммунолог Николай Крючков. В частности, он указал на такие проявления, как температура, боль в горле, кашель и насморк.

«Метапневмовирус — один из представителей ОРВИ, вызывает те же симптомы, ничем особенно не отличается. Часто поражает детей, а также опасен для людей пожилого возраста, старше 70 лет, для людей с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами», — сказал врач.

Вирус, по его словам, может поражать как верхние, так и нижние дыхательные пути. В зависимости от области поражения могут отличаться и проявления болезни, самое тяжелое из которых, как объяснил Крючков, — пневмония.

«Люди могут испытывать боль в горле, насморк, температуру. Также выделяется отит. В случае поражения нижних дыхательных путей подключаются одышка, сильный кашель, поражение глотки, гортани. Высокая температура может быть, а может и не быть. В целом все это общие симптомы, ничего особенного, что бы резко отличало метапневмовирус от других ОРВИ, нет», — заключил иммунолог.

Ранее вирусолог, академик РАН Виталий Зверев предупредил, что метапневмовирус особенно опасен для детей младше года и пожилых людей. Он также добавил, что среди остальных ОРВИ метапневмовирус занимает не более одного процента.