Метапневмовирус оказался особенно опасен для двух категорий людей

Вирусолог Зверев: Метапневмовирус особенно опасен для младенцев и пожилых людей

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев предупредил, что метапневмовирус особенно опасен для детей младше года и пожилых людей. Находящихся в зоне повышенного риска людей эксперт назвал в комментарии для «Парламентской газеты».

По словам Зверева, среди остальных ОРВИ метапневмовирус занимает не более одного процента. Врач обратил внимание, что этот вирус был всегда, но опасен он для двух категорий людей. Прежде всего в группе риска находятся младенцы и дети до года, у которых заболевание может протекать с пневмонией. Также осложнения могут развиться у пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Объяснил Зверев этот факт тем, что не существует специфического лечения от метапневмовируса, как и от других вызывающих острые респираторные инфекции вирусов, за исключением гриппа. Терапия направлена лишь на облегчение симптомов, ничего другого применять нельзя, уточнил вирусолог.

Ранее иммунолог Николай Крючков высказался о необходимости носить маски на фоне метапневмовируса. Он заявил, что маски необходимы, чтобы не заразить окружающих.