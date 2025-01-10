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11:25, 10 января 2025Забота о себе

Врач высказался о необходимости носить маски на фоне метапневмовируса

Иммунолог Крючков: При любой ОРВИ нужно носить маски, чтобы не заразить других
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Иммунолог Николай Крючков заявил, что при любой острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) нужно носить маски, чтобы не заразить других людей. О необходимости подобных мер на фоне вспышки метапневмовируса он высказался в беседе с НСН.

По словам Крючкова, любые симптомы ОРВИ могут сигнализировать о заражении коронавирусом, гриппом или метапневмовирусом. В связи с этим важно соблюдать меры безопасности, чтобы не передать вирусы другим людям. Для этого важно не ходить на учебу и работу, избегать общественного транспорта и мест скопления людей, исключить встречи с родными и друзьями, носить маски и обрабатывать руки.

Также иммунолог напомнил людям со слабым здоровьем о важности своевременного обращения к врачу, сдачи анализов и лечения. Он подчеркнул: отличить грипп, метапневмовирус или коронавирус друг от друга исключительно по симптомам невозможно.

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