Врач оценила вероятность эпидемии нового штамма COVID-19 в России

Врач Уланкина заявила, что нет оснований говорить о новой эпидемии COVID-19

Врач, кандидат медицинских наук Ольга Уланкина рассказала, что сегодня нет оснований говорить об эпидемии нового штамма COVID-19. Таким образом доктор в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала сообщения о том, что россияне все чаще стали жаловаться в сети на болезнь, которую называют «легким ковидом».

Уланкина объяснила, что люди, столкнувшиеся с этой болезнью, не имели привычных симптомов простуды: у них не было ни насморка, ни боли в горле, ни высокой температуры. В то же время, как утверждают переболевшие «легким ковидом» люди, он переносится очень тяжело и буквально выбивает из жизни на несколько дней.

Оценивая вероятность новой эпидемии COVID-19, врач заявила, что скорее всего все эти случаи связаны с обычной для зимы ОРВИ. «Существует больше 200 видов возбудителей ОРВИ — вирусы парагриппа, риновирусы, реовирусы, аденовирусы и коронавирусы в том числе. Все они вызывают примерно схожие симптомы — вялость, общее недомогание, головную боль, насморк, першение в горле. Заразившийся человек чувствует себя разбитым, но в большинстве случаев здоровый иммунитет справляется с недугом за два-три дня», — предупредила доктор.

Кроме того, заверила Уланкина, с уверенностью говорить о том, что человек заразился именно коронавирусом, можно только по результатам специального ПЦР-теста.

Ранее терапевт Ольга Чистик раскрыла способы, которые помогают избежать заражения вирусными заболеваниями от кого-то из членов семьи. По ее словам, в идеале заболевшего ОРВИ следует расположить отдельно от его домочадцев. Кроме того, у заболевшего человека обязательно должны быть отдельная посуда, предметы быта и личной гигиены.