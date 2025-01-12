Под Петербургом возбудили уголовное дело после пропажи четвероклассницы

В Гатчине 12-летняя девочка ушла из дома и пропала, возбуждено дело о похищении

В Гатчине Ленинградской области 12-летняя девочка ушла из дома и исчезла. После пропажи школьницы возбудили уголовное дело о похищении, пишет 78.ru.

В полицию обратилась 33-летняя мать ребенка. По словам женщины, ее дочь, ученица четвертого класса, ушла из дома на улице Волкова утром 10 января. С тех пор ее никто не видел.

Родственница уточнила, что девочка делала так не впервые, но всегда возвращалась. Специалисты возбудили уголовное дело о похищении и продолжают поиски несовершеннолетней россиянки.

Ранее в Нижнем Тагиле сбежавшую из дома школьницу нашли без признаков жизни. 11-летняя девочка покинула квартиру перед школьной линейкой — она сказала отцу, что ушла гулять, и больше не вернулась.