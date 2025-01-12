Путин высказался об интеграции новых регионов в Россию

Путин: Работу по интеграции в Россию новых регионов надо продолжать

Работу по интеграции в Россию новых регионов следует продолжать. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в своем видеопоздравлении по случаю Дня работника прокуратуры.

«Надо продолжать работу по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое пространство России и всемерно помогать их социальному и экономическому возрождению», — сказал глава государства.

Он также призвал прокуроров уделить особое внимание проблемам жителей Курской области и других регионов, находящихся рядом с линией боевого соприкосновения.

Ранее стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву, где проведет переговоры c Путиным. В ходе встречи главы государств подпишут договор о расширении двустороннего сотрудничества.