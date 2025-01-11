Стала известна дата визита в Москву президента Ирана

Tehran Times: президент Ирана Пезешкиан посетит Москву 17 января

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву, где проведет переговоры c российским коллегой Владимиром Путиным, в пятницу, 17 января. Об этом сообщает Tehran Times.

В ходе встречи главы государств подпишут договор о расширении двустороннего сотрудничества.

Ранее Путин сообщил, что Иран и Россия могут подписать «фундаментальный договор» во время визита Пезешкиана в Москву. Он отметил, что страны давно сотрудничают в сфере логистики, энергетики и безопасности и могут подписать новый всеобъемлющий договор о стратегическом сотрудничестве в этих областях.