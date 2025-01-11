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23:52, 11 января 2025Мир

Стала известна дата визита в Москву президента Ирана

Tehran Times: президент Ирана Пезешкиан посетит Москву 17 января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву, где проведет переговоры c российским коллегой Владимиром Путиным, в пятницу, 17 января. Об этом сообщает Tehran Times.

В ходе встречи главы государств подпишут договор о расширении двустороннего сотрудничества.

Ранее Путин сообщил, что Иран и Россия могут подписать «фундаментальный договор» во время визита Пезешкиана в Москву. Он отметил, что страны давно сотрудничают в сфере логистики, энергетики и безопасности и могут подписать новый всеобъемлющий договор о стратегическом сотрудничестве в этих областях.

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