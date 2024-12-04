Путин заявил о планах подписать с Ираном «фундаментальный договор» по безопасности

Путин заявил, что Россия и Иран подпишут фундаментальный договор по безопасности

Москва и Тегеран давно сотрудничают в сфере логистики, энергетики и безопасности, и вскоре могут подписать новый всеобъемлющий договор о стратегическом сотрудничестве в этих областях. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, такой «фундаментальный договор» может быть заключен в ходе визита в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана.

«Что касается двусторонних отношений, то торгово-экономические связи у нас стабильные, надежные, рост товарооборота мы в этом году зафиксируем, это точно», — добавил Путин.

Ранее стало известно, что президенты России и Ирана провели телефонный разговор. Во время беседы Пезешкиан рассказал, что вскоре собирается посетить Москву с рабочей поездкой, но точной даты пока не назвал.