Раскрыты планы Трюдо после ухода в отставку

Трюдо после ухода в отставку решил отдыхать и проводить больше времени с детьми

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо планирует в ближайшие месяцы уйти в отставку. В освободившееся время он решил отдыхать и проводить больше времени с семьей, политик раскрыл свои планы в интервью телеканалу MSNBC.

«С нетерпением жду возможности отдохнуть, сделать небольшой перерыв, чтобы проводить больше времени со своими детьми», — сказал Трюдо.

У канадского премьера трое детей, с супругой Софи Грегуар он развелся в 2023 году.

6 января Трюдо объявил, что уйдет в отставку после избрания лидера правящей Либеральной партии. Он захотел покинуть пост главы правительства и лидера либералов. Политик поблагодарил свою семью за поддержку и воодушевление, которые помогли ему добиться успехов в карьере. Премьер уточнил, что уже сообщил о своем решении детям.