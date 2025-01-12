Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:57, 12 января 2025Россия

Российский чиновник обматерил отмывающих птиц от мазута волонтеров

В Краснодарском крае чиновник обругал матом отмывающих птиц от мазута волонтеров
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

В Краснодарском крае чиновник обругал матом волонтеров реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута. Видео с его гневной речью опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации издания, недовольным чиновником оказался замминистра образования Сергей Урайкин. Причиной его недовольства стало набравшее популярность в сети видео с жалобами на закрытие центра. По словам Урайкина, его опозорили на всю страну и чуть не довели до инфаркта. Чиновнику пришлось ехать со скоростью 180 километров в час, чтобы узнать, все ли в порядке.

Выяснилось, что центр не закрывался и никуда не переезжал. Урайкин обвинил волонтеров в спекуляции информацией и создании паники в стране — в порыве эмоций он использовал нецензурную брань. Однако присутствующие с ним в одном помещении люди утверждают, что не имеют отношения к популярному в сети видео и не собирались прекращать свою деятельность.

Ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов обматерил подчиненных за нерасторопность после прошедшего урагана.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Команда Трампа оценила вероятность вытеснения России с бывших территорий Украины

      В США раскрыли главную цель переговоров Путина и Трампа

      Россиянка пострадала при атаке автомобиля БПЛА

      В ЛНР убили наемника из Латвии

      Захарова высказалась о связавших с кармой кому Кеосаяна «евреях и как бы христианах»

      В Германии раскрыли цель санкций против России

      «Возникает правовая неопределенность». В России решили конкретизировать, какой отпуск относится к отдыху

      Новый дрон из США заметили на Украине

      Российский чиновник обматерил отмывающих птиц от мазута волонтеров

      Названа причина вспышки кишечной инфекции в McDonald’s

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше