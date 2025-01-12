Российский полковник назвал возможное место решающих боев за ДНР

Полковник Матвийчук: Бои за Красноармейск могут стать решающими в битве за ДНР

Бои за Красноармейск (украинское название — Покровск), могут стать решающими в битве за Донецкую народную республику (ДНР). Возможное место главного сражения за регион назвал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с News.ru.

По его словам, взятие под контроль населенных пунктов Шевченково и Янтарное говорит о том, что российские войска «семимильными шагами» продвигаются к Красноармейску, который является последним логистическим центром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

«Сейчас, после взятия Курахово, часть сил ВС РФ освободились и, вероятно, отправятся на покровское направление. Поэтому у армии России идут наступательные успехи. Думаю, они приведут к взятию Покровска и всей ДНР в целом», — считает полковник.

10 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что армия России берет подконтрольные Украине города Красноармейск и Димитров (украинское название — Мирноград) в клещи с запада и востока. По его словам, российская бронетехника вышла на трассу Димитров — Константиновка.

4 января издание Forbes написало, что битва за Красноармейск станет для ВСУ самым крупным сражением в 2025 году. Как подчеркнул автор статьи, «россияне сильнее всего там, где украинцы слабее всего». По его мнению, оперативно-тактический прорыв России южнее Покровска представляет для Украины наибольшую угрозу на всем юго-восточном фланге фронта.