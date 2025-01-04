На Западе рассказали о самом крупном для ВСУ сражении в 2025 году

Forbes: битва за Покровск станет самым крупным сражением для ВСУ в 2025 году

Битва за Красноармейск (украинское название — Покровск) станет самым крупным сражением для ВСУ в 2025 году. Взятие этого города может являться одной из главных целей России, пишет издание Forbes.

«Россияне сильнее всего там, где украинцы слабее всего: недалеко от Покровска в районе гарнизона 59-й мотострелковой бригады», — указано в статье.

Как подчеркнули журналисты, наибольшую угрозу на всем юго-восточном фланге фронта представляет оперативно-тактический прорыв россиян южнее Покровска.

30 декабря прошлого года глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о безуспешных попытках Вооруженных сил Украины атаковать в районе Красноармейска. По его словам, ряд населенных пунктов вблизи города находится под контролем российских военных.

В свою очередь, военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что Красноармейск является последним оплотом угольной промышленности для Украины. По его словам, подземная инфраструктура и шахты усложняют штурм любого населенного пункта, поэтому город не станет «легкой добычей».