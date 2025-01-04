Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:06, 4 января 2025Мир

На Западе рассказали о самом крупном для ВСУ сражении в 2025 году

Forbes: битва за Покровск станет самым крупным сражением для ВСУ в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Madeleine Kelly / Globallookpresss.com

Битва за Красноармейск (украинское название — Покровск) станет самым крупным сражением для ВСУ в 2025 году. Взятие этого города может являться одной из главных целей России, пишет издание Forbes.

«Россияне сильнее всего там, где украинцы слабее всего: недалеко от Покровска в районе гарнизона 59-й мотострелковой бригады», — указано в статье.

Как подчеркнули журналисты, наибольшую угрозу на всем юго-восточном фланге фронта представляет оперативно-тактический прорыв россиян южнее Покровска.

30 декабря прошлого года глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о безуспешных попытках Вооруженных сил Украины атаковать в районе Красноармейска. По его словам, ряд населенных пунктов вблизи города находится под контролем российских военных.

В свою очередь, военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что Красноармейск является последним оплотом угольной промышленности для Украины. По его словам, подземная инфраструктура и шахты усложняют штурм любого населенного пункта, поэтому город не станет «легкой добычей».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Германии призвала убрать военные базы России из Сирии. Как Москва отреагировала на заявление Бербок?

      На Западе рассказали о самом крупном для ВСУ сражении в 2025 году

      Зеленского заподозрили в подготовке украинцев к снижению призывного возраста

      Беспилотник сбили в Ленинградской области

      Украина занялась разработкой ракеты для ударов по территории России

      В Ирландии раскритиковали заявление Зеленского о бойце ВСУ

      Хабек пожаловался на отсутствие роста экономики Германии

      В Польше начали расследовать дело об измене в отношении экс-министра обороны

      Система ПВО сработала в российском регионе

      Патриарх Кирилл предложил установить новый праздник в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше