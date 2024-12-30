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01:17, 30 декабря 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о безуспешных попытках ВСУ атаковать в районе Покровска

Пушилин заявил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Красноармейска
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Madeleine Kelly / Globallookpresss.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале рассказал о безуспешных попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в районе Красноармейска (украинское название Покровск).

По его словам, ряд населенных пунктов вблизи города находится под контролем российских военных. «Противник пытался контратаковать, несколько этих попыток увенчались потерями у противника», — добавил чиновник.

Пушилин также заявил о поступающих данных об успехах ВС РФ в районе Великой Новоселки.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что Красноармейск является последним оплотом угольной промышленности для Украины. По его словам, подземная инфраструктура и шахты усложняют штурм любого населенного пункта, поэтому город не станет «легкой добычей».

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