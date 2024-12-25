Гагин назвал Красноармейск последним оплотом угольной промышленности для ВСУ

Красноармейск (украинское название — Покровск) является последним оплотом угольной промышленности для Украины. Значение города для Киева объяснил военно-политический эксперт Ян Гагин, пишет РИА Новости.

Он назвал Красноармейск очень значимым населенным пунктом для ВСУ. «Это последний оплот добывающей промышленности Украины — это и коксующийся уголь, и самые важные шахты», — сказал Гагин.

По его словам, подземная инфраструктура и шахты усложняют штурм любого населенного пункта, поэтому город не станет «легкой добычей». Эксперт убежден, что ВСУ готовятся к удержанию Красноармейска. Кроме того, как он подчеркнул, российские войска возьмут город под контроль.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что потеря Красноармейска повлечет за собой существенные издержки для Украины в области металлургии. По этой причине ВСУ цепляются за город, добавил он.