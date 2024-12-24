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15:21, 24 декабря 2024Бывший СССР

Пушилин назвал последствия для ВСУ в случае потери Красноармейска

Пушилин рассказал о последствиях потери ВСУ Красноармейска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) для Киева повлечет за собой существенные издержки в области металлургии. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Именно поэтому цепляется противник за Красноармейск, потому что для него это, например, чревато ну если не крахом, то очень серьезными издержками для развития металлургии на оставшуюся часть Украины», — объяснил он.

Пушилин также заметил, что переход города под контроль Российской армии откроет новые возможности для ДНР.

Ранее сообщалось, что российские военные в ДНР приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины — шахтоуправлению «Покровское». Оно находится у Красноармейска.

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