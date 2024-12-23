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09:02, 23 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины

ВС РФ осталось 3 км до крупнейшего угольного предприятия Украины «Покровское»
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные в Донецкой народной республике (ДНР) приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины — шахтоуправлению «Покровское». Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«До шахты "Покровское" осталось порядка трех километров. Противник пытается окапываться в том районе», — рассказал собеседник агентства.

В силовых структурах уточнили, что Вооруженные силы Украины проводят эвакуацию местного населения и органов администрации из окрестных населенных пунктов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял о продвижении российских военных в районе Дзержинска (украинское название — Торецк). Он отметил тяжелые бои, продолжающиеся у населенного пункта.

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