Российские военные приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины

ВС РФ осталось 3 км до крупнейшего угольного предприятия Украины «Покровское»

Российские военные в Донецкой народной республике (ДНР) приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины — шахтоуправлению «Покровское». Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«До шахты "Покровское" осталось порядка трех километров. Противник пытается окапываться в том районе», — рассказал собеседник агентства.

В силовых структурах уточнили, что Вооруженные силы Украины проводят эвакуацию местного населения и органов администрации из окрестных населенных пунктов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял о продвижении российских военных в районе Дзержинска (украинское название — Торецк). Он отметил тяжелые бои, продолжающиеся у населенного пункта.