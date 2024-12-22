Пушилин сообщил о продвижении российских военных у Дзержинска

Пушилин: российские военные продвигаются у Дзержинска, бои идут в районе шахты

Российские военные продвигаются в районе Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Уже в районе терриконов, в районе города, основные бои развернулись, а также в районе шахты. Я вам скажу: с тяжелыми боями, но все-таки продвигаются наши подразделения вперед», — рассказал Пушилин.

Ранее стала известна тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дзержинске. По информации военного эксперта из Донбасса полковника Виталия Киселева, украинское командование осознает потерю населенного пункта и отправляет на штурмы ежедневно до десяти групп.

15 декабря Пушилин сообщил о контроле российских военных практически над всеми высотными зданиями Дзержинска. Вместе с тем он отмечал продолжающиеся в городе ожесточенные бои.