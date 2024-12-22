Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:00, 22 декабря 2024Бывший СССР

Пушилин сообщил о продвижении российских военных у Дзержинска

Пушилин: российские военные продвигаются у Дзержинска, бои идут в районе шахты
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные продвигаются в районе Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Уже в районе терриконов, в районе города, основные бои развернулись, а также в районе шахты. Я вам скажу: с тяжелыми боями, но все-таки продвигаются наши подразделения вперед», — рассказал Пушилин.

Ранее стала известна тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дзержинске. По информации военного эксперта из Донбасса полковника Виталия Киселева, украинское командование осознает потерю населенного пункта и отправляет на штурмы ежедневно до десяти групп.

15 декабря Пушилин сообщил о контроле российских военных практически над всеми высотными зданиями Дзержинска. Вместе с тем он отмечал продолжающиеся в городе ожесточенные бои.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин начал переговоры с премьером Словакии в Кремле

      Трамп захотел закрыть границу для нелегалов в первый день президентства

      В Великобритании предрекли поражение НАТО в конфликте с Россией

      В ISU отказались конкретизировать условия допуска россиян

      Молдавия начнет использовать евро вместо доллара

      Рогов заявил о захлебнувшихся в Запорожской области атаках ВСУ

      Частный самолет разбился в Бразилии

      Трамп заявил об ожидании встречи с Путиным

      На Западе раскрыли единственный способ изменить баланс сил на СВО

      Российская компания попросила перенести сроки поставок БПЛА по госзаказу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше