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18:02, 12 января 2025Мир

Советник Трампа заявил о подготовке к переговорам с Путиным

Советник Трампа Уолтц: Сделка по Украине невозможна без диалога с Россией
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: House Select Committee / AP

Советник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц подтвердил, что республиканец готовится к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишут «Известия».

Конкретные сроки и формат встречи глав государств он не уточнил.

Кроме того, добавил Уолтц, Трамп считает, что сделка по Украине невозможна без диалога с Россией. Избранный президент будет работать над этим в предстоящие месяцы, уточнил советник.

Накануне во время общения с журналистами Трамп заявил, что готовится к переговорам с Путиным. По его словам, стороны согласовывают условия. «Он хочет встретиться, и мы занимается организацией», — отметил республиканец.

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