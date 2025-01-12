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04:44, 12 января 2025Экономика

Стало известно о рекордной закупке Европой российского газа

Berliner Zeitung: Страны Европы закупают рекордные объемы газа из России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Страны Европы закупают рекордное количество российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

В материале отмечается, что президент России Владимир Путин намерен увеличить экспорт топлива в три раза к 2035 году. «В отличие от США, российский СПГ пока не попал под санкции в Евросоюзе. В результате экспорт растет до рекордных уровней», — пишет издание.

Ранее стало известно о стремлении некоторых стран Евросоюза, включая Польшу, включить ограничения на импорт российского СПГ в 16-й пакет санкций. Среди других вариантов рассматриваются меры по снижению поставок ядерного топлива и атомных технологий из России.

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