Такси попало под электричку под Петербургом

В Ленобласти таксист не справился с управлением и попал под электричку

В Ленинградской области водитель такси не справился с управлением и попал под электричку. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».

Инцидент произошел на железнодорожном переезде «Щеглово-Кирпичный завод» во Всеволожском районе. Таксист на автомобиле Geely Coolray не справился с управлением и выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по дороге шел пассажирский электропоезд — он столкнулся с машиной.

По предварительным данным, в поезде никто не пострадал. Водитель такси выжил, а его пассажирку спасти не удалось. Личности участников ДТП пока не установлены, по факту аварии проводится проверка.

Ранее пассажир такси стал жертвой ДТП в центре Москвы. Авария с участием нескольких автомобилей произошла на пересечении Москворецкой набережной и Китайгородского проезда. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Машина въехала в автомобиль такси, а затем столкнулась еще с несколькими транспортными средствами.