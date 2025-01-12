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16:24, 12 января 2025Россия

Такси попало под электричку под Петербургом

В Ленобласти таксист не справился с управлением и попал под электричку
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Telegram-канал «Петербургская полиция»

В Ленинградской области водитель такси не справился с управлением и попал под электричку. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».

Инцидент произошел на железнодорожном переезде «Щеглово-Кирпичный завод» во Всеволожском районе. Таксист на автомобиле Geely Coolray не справился с управлением и выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по дороге шел пассажирский электропоезд — он столкнулся с машиной.

По предварительным данным, в поезде никто не пострадал. Водитель такси выжил, а его пассажирку спасти не удалось. Личности участников ДТП пока не установлены, по факту аварии проводится проверка.

Ранее пассажир такси стал жертвой ДТП в центре Москвы. Авария с участием нескольких автомобилей произошла на пересечении Москворецкой набережной и Китайгородского проезда. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Машина въехала в автомобиль такси, а затем столкнулась еще с несколькими транспортными средствами.

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