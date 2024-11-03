Пассажир такси стал жертвой ДТП в центре Москвы

Пассажир такси погиб в ДТП на Москворецкой набережной в Москве

Ночью в центре Москвы произошла дорожная авария со смертельным исходом. Об этом сообщает прокуратура Центрального округа Москвы.

Отмечается, что ДТП с участием нескольких автомобилей было зафиксировано на пересечении Москворецкой набережной и Китайгородского проезда.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Машина въехала в автомобиль такси, а затем столкнулась еще с несколькими транспортными средствами. В результате столкновения пассажир такси не выжил — им оказался мужчина 1977 года рождения.

«Прокуратура Центрального округа поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии на Москворецкой набережной», — заметили в ведомстве.

В конце октября в Кемеровской области 11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на трассе Калтан — Малиновка. Сообщается, что водитель общественного транспорта из-за непогоды не справился с управлением.