Министерство аграрной политики: Украина отправила гуманитарную помощь в Сирию

Украина отправила гуманитарную помощь в Сирию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия страны.

Ведомство отчиталось об отправке первой партии продовольственной помощи Сирии. По данным министерства, Киев направил Дамаску 500 тонн муки.

Также глава ведомства Виталий Коваль и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудили продолжение продовольственной помощи Сирии в рамках президентской программы Grain from Ukraine («Зерно с Украины»).

Ранее жену свергнутого президента Сирии Башара Асада Асму заподозрили в том, что она могла работать на британскую разведку. Судя по данным сирийских спецслужб, в работе ей помогала сотрудница британской разведки Элиза Боулер, которая обеспечила ей должность.