Жену экс-главы Сирии Асада заподозрили в работе на британскую разведку до брака

Жена бывшего президента Сирии Башара Асада Асма могла работать на британскую разведку. Документы, якобы это подтверждающие, опубликовал сирийский оппозиционный журналист Низар Наюф, передает телеканал Sky News Arabia.

Асма Асад родилась в Лондоне, окончила Королевский колледж Лондонского университета и устроилась в JPMorgan Bank. Судя по данным сирийских спецслужб, на работе ей помогала сотрудница британской разведки Элиза Боулер, которая обеспечила ей должность. При этом, как стало известно из документов, сирийские власти могли знать о таких контактах Асмы Асад. Именно по этой причине тогдашний глава государства Хафез Асад был против брака своего сына с ней.

В докладах разведки сообщается, что во время встреч Башара с Асмой и ее матерью в роскошных отелях Лондона на улице дежурило большое количество сотрудников британских спецслужб. Они присутствовали и на одном из званых вечеров, устроенных отцом Асмы. На нем присутствовал и Башар Асад — во время встречи обсуждались внутренние сирийские дела и сирийско-израильские отношения.

Подтвердить достоверность документов пока невозможно.

Фото: Aijaz Rahi / AP

Мать Асмы познакомила ее с будущим мужем

Мать Асмы Асад долгое время работала на высокой должности в посольстве Сирии в Лондоне. Сам Асад в начале 1990-х переехал в Лондон, чтобы выучиться на офтальмолога. Примерно в то время и начались их отношения с Асмой. В июле 2000 года Хафеза Асада не стало, его место занял Башар. Вскоре пара поженилась.

К тому времени Асма два года работала в банке и получила приглашение перейти в Гарвардскую школу бизнеса. В отказе она объяснила, «что ее сбил с ног лихой сириец, который увез ее, чтобы пожениться в палатке в Сахаре».

Впоследствии один из журналистов спросил, не жалеет ли она о своем решении. Асма Асад в ответ на это поинтересовалась: «Кто предпочел бы Гарвард любви?»

У Асмы Асад рецидив лейкемии

The Telegraph со ссылкой на источники писал, что жена бывшего президента Сирии переживает рецидив острой миелоидной лейкемии — рака крови, врачи оценивают ее шансы на излечение примерно 50/50.

По данным издания, Асму изолировали в отдельном стерильном помещении, чтобы не допустить передачи ей инфекционных заболеваний. Бывшей первой леди Сирии запрещено находиться в одной комнате с другими людьми, но в Москве за ней некоторое время ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас, который «убит горем».

Асма Асад лечится как минимум с мая 2024 года. Она прибыла в Москву за несколько недель до падения режима Асада и начала проходить лечение. При этом в августе 2018 года у нее обнаружили рак груди на ранней стадии. Асма Асад лечилась в военном госпитале в Дамаске, в январе 2019 года ей удалили опухоль.

