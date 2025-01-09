Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:03, 9 января 2025Мир

Жена Башара Асада могла работать на британскую разведку. Что известно о прошлом бывшей первой леди Сирии?

Жену экс-главы Сирии Асада заподозрили в работе на британскую разведку до брака
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: SANA / Handout / Reuters

Жена бывшего президента Сирии Башара Асада Асма могла работать на британскую разведку. Документы, якобы это подтверждающие, опубликовал сирийский оппозиционный журналист Низар Наюф, передает телеканал Sky News Arabia.

Асма Асад родилась в Лондоне, окончила Королевский колледж Лондонского университета и устроилась в JPMorgan Bank. Судя по данным сирийских спецслужб, на работе ей помогала сотрудница британской разведки Элиза Боулер, которая обеспечила ей должность. При этом, как стало известно из документов, сирийские власти могли знать о таких контактах Асмы Асад. Именно по этой причине тогдашний глава государства Хафез Асад был против брака своего сына с ней.

В докладах разведки сообщается, что во время встреч Башара с Асмой и ее матерью в роскошных отелях Лондона на улице дежурило большое количество сотрудников британских спецслужб. Они присутствовали и на одном из званых вечеров, устроенных отцом Асмы. На нем присутствовал и Башар Асад — во время встречи обсуждались внутренние сирийские дела и сирийско-израильские отношения.

Подтвердить достоверность документов пока невозможно.

Фото: Aijaz Rahi / AP

Мать Асмы познакомила ее с будущим мужем

Мать Асмы Асад долгое время работала на высокой должности в посольстве Сирии в Лондоне. Сам Асад в начале 1990-х переехал в Лондон, чтобы выучиться на офтальмолога. Примерно в то время и начались их отношения с Асмой. В июле 2000 года Хафеза Асада не стало, его место занял Башар. Вскоре пара поженилась.

К тому времени Асма два года работала в банке и получила приглашение перейти в Гарвардскую школу бизнеса. В отказе она объяснила, «что ее сбил с ног лихой сириец, который увез ее, чтобы пожениться в палатке в Сахаре».

Впоследствии один из журналистов спросил, не жалеет ли она о своем решении. Асма Асад в ответ на это поинтересовалась: «Кто предпочел бы Гарвард любви?»

Материалы по теме:
«Ничего, кроме власти» Как начинал свою политическую карьеру президент Сирии Башар Асад и какой ценой он удерживал власть
«Ничего, кроме власти»Как начинал свою политическую карьеру президент Сирии Башар Асад и какой ценой он удерживал власть
16 декабря 2024
Сирийский лев Как Башар Асад поссорился со всем миром и убил тысячи сирийцев, втянув страну в многолетнюю войну
Сирийский левКак Башар Асад поссорился со всем миром и убил тысячи сирийцев, втянув страну в многолетнюю войну
17 июля 2020
Роза пустыни Стильная, смелая, прогрессивная: как мир полюбил жену Башара Асада и за что возненавидел ее
Роза пустыниСтильная, смелая, прогрессивная: как мир полюбил жену Башара Асада и за что возненавидел ее
30 августа 2020

У Асмы Асад рецидив лейкемии

The Telegraph со ссылкой на источники писал, что жена бывшего президента Сирии переживает рецидив острой миелоидной лейкемии — рака крови, врачи оценивают ее шансы на излечение примерно 50/50.

По данным издания, Асму изолировали в отдельном стерильном помещении, чтобы не допустить передачи ей инфекционных заболеваний. Бывшей первой леди Сирии запрещено находиться в одной комнате с другими людьми, но в Москве за ней некоторое время ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас, который «убит горем».

Асма Асад лечится как минимум с мая 2024 года. Она прибыла в Москву за несколько недель до падения режима Асада и начала проходить лечение. При этом в августе 2018 года у нее обнаружили рак груди на ранней стадии. Асма Асад лечилась в военном госпитале в Дамаске, в январе 2019 года ей удалили опухоль.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он обиженный». Член Общественной палаты России оскорбил Алиева. Что об этом сказали в Баку и Кремле?

      Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности в 55 лет

      Российского подполковника из зоны СВО оставили без пенсионных выплат

      Советник Трампа объяснил важность Гренландии для США

      Объекты украинской ПВО обнаружены в Курской области

      Путин прокомментировал обман не получивших жилье ипотечников из Татарстана

      Одна страна Европы обяжет россиян сообщать информацию о цели визита перед въездом

      Российские силовики задержали замдиректора Корпорации развития Курской области Мартьянову

      Западной Европе предсказали очередной скачок цен на газ

      В Москве женщина почистила мандарин и получила миллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше