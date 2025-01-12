Унитаз вместо люка появился посреди дороги в российском городе

В приморском Артеме люк без крышки посреди проезжей части заткнули унитазом

В городе Артеме Приморского края люк на проезжей части с вечно пропадающей крышкой закрыли необычным способом — посреди дороги появился унитаз. Об этом сообщает издание «Подъем».

Жители российского города заявили, что пришли к такому решению из-за бездействия коммунальных служб. Они долгое время жаловались на открытый колодец на дороге, но ситуация не менялась. Пользователи сети активно обсуждают получившийся дорожный арт-объект. Горожане предлагают дополнить его туалетной бумагой и освежителем воздуха.

В администрации Артема заявили, что неоднократно накрывали коллектор, однако крышка каждый раз пропадала спустя время. «Открытый люк завтра накроют, затем восстановят крышку люка. Некоторое время назад был инцидент, восстановили. Завтра утром проверим. Будем контролировать в течение дня при необходимости», — заявили власти.

Ранее дорожную яму в Орловской области заделали кабачками. На опубликованном очевидцами фото видно, как дыра в асфальте засыпана множеством сезонных овощей. Так жители поселка пытались обратить внимание властей на проблемы с дорожным покрытием.