Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:08, 12 января 2025Экономика

В Европе предупредили о возможном росте цен на топливо из-за санкций США против России

Сийярто: Санкции США против РФ могут привести к росту цен на топливо в Европе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Последний пакет санкций США против России ведут к сокращению поставок нефти и газа и могут стать причиной роста цен на топливо в Центральной Европе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировалось на телеканале М1.

Комментируя решение администрации президента США Джо Байдена о мерах против российских нефтегазовых компаний, а также сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), глава венгерского МИД подчеркнул, что этот пакет санкций представляет вызов для Центральной Европы.

«В ближайшие дни и недели мы будем проводить тесные консультации с нашими региональными партнерами, чтобы минимизировать влияние энергетических санкций на повышение цен на топливо для защиты венгерского народа и экономики Центральной Европы», — сказал Сийярто.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в санкционных документах США относительно NIS 56,15 процента акций, которые принадлежат «Газпрому» и «Газпромнефти», содержатся неточности. Он подчеркнул, что уже встретился с американским заместителем госсекретаря по управлению и ресурсам Ричардом Вермой, и Белград в ближайшее время ожидает решения по заданным ему вопросам в письменной форме.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны заявили о потере ВСУ сотен военных в боях с группировкой «Центр»

      В России сравнили зарплату мужчин и женщин

      В Европе предупредили о возможном росте цен на топливо из-за санкций США против России

      Россиянка описала «город грехов» в США фразой «девушки только грудями сверкали»

      Глава Российской академии образования поддержала ввод интегральной оценки в школах

      Аэропорт Пулково открыли после временного закрытия

      Названы главные трудности с тушением мощного пожара в Лос-Анджелесе

      Минобороны впервые сообщило об уничтожении турецкой «Кобры»

      ВСУ атаковали пять населенных пунктов российского региона

      33 самолета ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Санкт-Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше