В Европе предупредили о возможном росте цен на топливо из-за санкций США против России

Сийярто: Санкции США против РФ могут привести к росту цен на топливо в Европе

Последний пакет санкций США против России ведут к сокращению поставок нефти и газа и могут стать причиной роста цен на топливо в Центральной Европе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировалось на телеканале М1.

Комментируя решение администрации президента США Джо Байдена о мерах против российских нефтегазовых компаний, а также сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), глава венгерского МИД подчеркнул, что этот пакет санкций представляет вызов для Центральной Европы.

«В ближайшие дни и недели мы будем проводить тесные консультации с нашими региональными партнерами, чтобы минимизировать влияние энергетических санкций на повышение цен на топливо для защиты венгерского народа и экономики Центральной Европы», — сказал Сийярто.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в санкционных документах США относительно NIS 56,15 процента акций, которые принадлежат «Газпрому» и «Газпромнефти», содержатся неточности. Он подчеркнул, что уже встретился с американским заместителем госсекретаря по управлению и ресурсам Ричардом Вермой, и Белград в ближайшее время ожидает решения по заданным ему вопросам в письменной форме.