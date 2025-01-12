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00:56, 12 января 2025Мир

Сербия заявила о неясности позиции США по вопросу изменения доли России в NIS

Вучич заявил о неточностях в позиции США по вопросу изменения доли России в NIS
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

В санкционных документах США относительно сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), 56,15 процента акций которой принадлежат «Газпрому» и «Газпромнефти», содержатся неточности. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, неясность позиции американских властей нужно прояснить перед тем, как начинать переговоры с Россией о доле в NIS. Сербский лидер отметил, что встретился с заместителем госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричардом Вермой, которому задал конкретные вопросы. Белград в ближайшее время ожидает решения по ним в письменной форме. «Мы должны точно знать, каковы условия, и тогда мы сможем обсудить все с российской стороной», — подчеркнул он.

Доля Сербии в NIS составляет около 30 процентов. Ранее Александр Вучич допускал, что страна может частично выкупить российскую долю, однако тогда речь шла только о том, чтобы увести ее ниже 50 процентов. На эти цели республика была готова потратить 700 миллионов евро.

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