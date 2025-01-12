В ФРГ опровергли сообщения о блокировке Шольцем дополнительной помощи Украине

Министр Писториус опроверг сообщения о блокировке Шольцем помощи ВСУ на €3 млрд

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг сообщения СМИ о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине на три миллиарда евро. Его слова приводит газета Tagesspiegel.

«Никакой блокады нет», — отметил он. По его словам, новый пакет помощи уже подготовлен его ведомством, и в настоящее время проходит процедура согласования в правительстве Германии.

Предварительный госбюджет Германии на 2025 год предусматривает предоставление украинской стороне военной помощи приблизительно на четыре миллиарда евро. В прошлом году власти ФРГ выделили на поддержку Киева почти семь миллиардов евро.

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщало, что Шольц блокирует выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму три миллиарда евро. В статье указано, что эксперты в Минобороны ФРГ даже подготовили список вооружений, в который вошли три системы ПВО IRIS-T, включая снаряды, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы.