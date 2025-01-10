Шольц решил блокировать дополнительные поставки оружия Киеву на 3 миллиарда евро

Шольц блокирует выделение Киеву дополнительного пакета военной помощи

Немецкий канцлер Олаф Шольц блокирует выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму 3 миллиарда евро, который продвигается главами МИД и Минобороны Анналеной Бербок и Борисом Писториусом. Об этом написало издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

Как отмечается, министры хотели бы предоставить новую помощь до выборов в Бундестаг, они намечены на конец февраля текущего года. В статье указано, что эксперты в Минобороны ФРГ даже подготовили список вооружений, в который вошли три системы ПВО IRIS-T, включая снаряды, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы.

Однако ведомство Шольца неофициально дало понять, что не одобрит дополнительный пакет военной помощи Украине. Канцлер не хочет ставить новое правительство ФРГ перед свершившимся фактом. При этом журналисты указали, что у Германии еще достаточно средств для финансирования поставок оружия Киеву.

В конце декабря новый постоянный представитель Украины при ООН и бывший посол республики в Германии Андрей Мельник заявил, что ожидает помощи для Киева от будущего правительства ФРГ в размере 20 миллиардов евро в год. По его словам, это станет выгодной инвестицией в безопасность Германии.

В свою очередь, депутат Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен назвала наглостью слова экс-посла Украины в ФРГ.