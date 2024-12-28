Дагделен: просьба экс-посла Украины к ФРГ увеличить помощь является наглостью

Депутат Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен назвала наглостью слова экс-посла Украины в ФРГ и нового постпреда республики при ООН Андрея Мельника, который призвал снова увеличить военную помощь Киеву. В соцсети Х немецкий парламентарий поддержала вариант дипломатического урегулирования конфликта.

«Поклонник фашизма Мельник становится все более наглым. Теперь ежегодно требуются оружейные подарки на сумму 20 миллиардов евро», — написала Дагделен.

По прогнозу депутата, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц, министр экономики Роберт Хабек и глава правительства Олаф Шольц, скорее всего, продолжат «пускать на ветер» средства налогоплательщиков, тратя их на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Переговоры вместо бесконечной войны!», — возмутилась она.

Ранее Мельник заявил, что ожидает помощи для Киева от будущего правительства ФРГ в размере 20 миллиардов евро в год. По его словам, это станет выгодной инвестицией в безопасность Германии.