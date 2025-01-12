В Германии призвали к выводу военных США

Депутат Бундестага призвала к выводу американских войск с территории ФРГ

Депутат бундестага (парламента ФРГ) Севим Дагделен (группа «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», BSW) призвала к выводу войск США с территории Германии. Об этом она заявила на федеральном съезде BSW в Бонне, передает ТАСС.

«Мы просто больше не можем позволить себе 37 тысяч военнослужащих в Германии. Поэтому мы и говорим: Ami go home («Американцы, уходите домой!» — прим. «Ленты.ру»)», — сказала Дагделен.

Также она подчеркнула, что это касается и размещения в Германии американского оружия. Депутат выступила против размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Германии. По ее словам, эти ракеты — «наступательное оружие США».

Ранее депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс сообщил, что подрыв «Северных потоков» сильно испортил отношения Берлина и Вашингтона, но команда избранного президента США Дональда Трампа сможет повлиять на ситуацию.