Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:04, 12 января 2025Мир

Влияние подрыва «Северных потоков» на отношения ФРГ и США оценили

Депутат Ротфусс: подрыв «Северных потоков» испортил отношения США и Германии
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Подрыв «Северных потоков» сильно испортил отношения Берлина и Вашингтона, но команда избранного президента США Дональда Трампа сможет повлиять на ситуацию. Влияние теракта на отношение двух стран оценил депутат бундестага (парламента ФРГ) от фракции «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс в беседе с ТАСС.

«Во внешней политике благодаря новой администрации Дональда Трампа и ее смелым и критически настроенным представителям мы видим реальный шанс на улучшение немецко-американских отношений, которые, на наш взгляд, были серьезно осложнены ситуацией с подрывом "Северных потоков"», — сказал он.

Ранее в январе сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила о намерении перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на парламентских выборах.

В ноябре депутат Ротфусс сообщил, что снятие санкций и восстановление «Северных потоков» должны стать обязательными шагами на пути восстановления полноценного сотрудничества Германии с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве задумались о проведении выборов из-за требований Москвы о легитимности. Это может говорить о скорых переговорах

      Россиянка описала «город грехов» в США фразой «девушки только грудями сверкали»

      Глава Российской академии образования поддержала ввод интегральной оценки в школах

      Аэропорт Пулково открыли после временного закрытия

      Названы главные трудности с тушением мощного пожара в Лос-Анджелесе

      Минобороны впервые сообщило об уничтожении турецкой «Кобры»

      ВСУ атаковали пять населенных пунктов российского региона

      33 самолета ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Санкт-Петербурге

      Предотвращены воздушные удары ВСУ по трем регионам России

      Стало известно о снятии Нурмагомедова с рейса в США после спора с бортпроводником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше