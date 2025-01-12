Депутат Ротфусс: подрыв «Северных потоков» испортил отношения США и Германии

Подрыв «Северных потоков» сильно испортил отношения Берлина и Вашингтона, но команда избранного президента США Дональда Трампа сможет повлиять на ситуацию. Влияние теракта на отношение двух стран оценил депутат бундестага (парламента ФРГ) от фракции «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс в беседе с ТАСС.

«Во внешней политике благодаря новой администрации Дональда Трампа и ее смелым и критически настроенным представителям мы видим реальный шанс на улучшение немецко-американских отношений, которые, на наш взгляд, были серьезно осложнены ситуацией с подрывом "Северных потоков"», — сказал он.

Ранее в январе сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила о намерении перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на парламентских выборах.

В ноябре депутат Ротфусс сообщил, что снятие санкций и восстановление «Северных потоков» должны стать обязательными шагами на пути восстановления полноценного сотрудничества Германии с Россией.