Кандидат в канцлеры Германии пообещала перезапустить «Северный поток»

Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток»

Сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила о намерении перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на парламентских выборах. Ее цитирует РИА Новости.

«Мы вернем "Северный поток" в эксплуатацию, можете быть в этом уверены», — пообещала она.

Ранее депутат Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен потребовала запустить подачу газа по неповрежденной ветке «Северного потока» после остановки транзита топлива через Украину.

Досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля. Они были назначены после того, как распалась коалиция СДПГ с партией «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП).