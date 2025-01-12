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22:28, 12 января 2025Россия

В Госдуме назвали логичное продолжение позиции Трампа

Шеремет: Признание Крыма российским — логичное продолжение позиции Трампа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Логичным продолжением позиции избранного президента США Дональда Трампа станет признание Крыма российским. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. Логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», — назвал депутат.

Ранее президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что вступление Дональда Трампа в должность президента США приблизит мир на Украине. Вучич предположил, что Трамп не будет оказывать Киеву финансовую помощь в том же объеме, что и действующий президент Джо Байден.

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