Шеремет: Признание Крыма российским — логичное продолжение позиции Трампа

Логичным продолжением позиции избранного президента США Дональда Трампа станет признание Крыма российским. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. Логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», — назвал депутат.

Ранее президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что вступление Дональда Трампа в должность президента США приблизит мир на Украине. Вучич предположил, что Трамп не будет оказывать Киеву финансовую помощь в том же объеме, что и действующий президент Джо Байден.