Вучич понадеялся на приближение мира на Украине при Трампе

Вучич: вступление Трампа в должность президента США приблизит мир на Украине

Вступление Дональда Трампа в должность президента США приблизит мир на Украине. На это понадеялся президент Сербии Александр Вучич в интервью Handelsblatt.

«Я верю в то, что мы приблизимся к миру с Дональдом Трампом. Это было бы очень важно и для Европы, и для Германии, которые не заинтересованы в том, чтобы их втягивали в войну. Мы в Сербии тоже не хотим этого», — отметил сербский лидер.

Вучич предположил, что Трамп не будет оказывать Киеву финансовую помощь в том же объеме, что и действующий президент Джо Байден.

Ранее Вучич заявил, что через год будет запущен газопровод «Северный поток» для поставок газа из России в Европу. По его словам, экономика Германии стала конкурентоспособной именно благодаря российскому газу.