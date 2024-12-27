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08:41, 27 декабря 2024Мир

Вучич спрогнозировал скорый запуск «Северного потока»

Президент Сербии Вучич: «Северный поток» будет запущен через год
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Через год будет запущен газопровод «Северный поток», газ будет поступать из России в Европу. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в интервью Handelsblatt.

«Рискну сделать прогноз: самое позднее через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, и по трубопроводу газ будет поступать из России в Европу. Запомните мои слова. Один год до запуска "Северного потока"!» — отметил политик.

Вучич добавил, что экономика Германии стала конкурентоспособной именно благодаря дешевому газу из России. Сейчас энергия в Европе дорогая, Берлину срочно нужна более выгодная альтернатива, подчеркнул сербский лидер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение США санкций против России за строительство газопровода «Северный поток-2» является абсурдной и беспрецедентной мерой. По словам Захаровой, это первый в мировой практике случай, когда ограничительные меры вводятся за восстановление гражданской инфраструктуры после совершенной диверсии.

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