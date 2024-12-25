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16:16, 25 декабря 2024Мир

Захарова раскритиковала санкции США за строительство «Северного потока-2»

Захарова о санкциях США за строительство «Северного потока-2»: это абсурд
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Введение Госдепартаментом США санкций против России за строительство газопровода «Северный поток-2» является абсурдной и беспрецедентной мерой. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это премия за достижение абсолютного абсурда», — подчеркнула российский дипломат.

По словам Захаровой, это первый в мировой практике случай, когда ограничительные меры вводятся за восстановление гражданской инфраструктуры после совершенной диверсии.

«Несмотря на искусственно создаваемые препятствия, Россия продолжает добиваться эффективного, прозрачного, деполитизированного расследования диверсии на "Северных потоках"», — добавила она.

В декабре власти США ввели новые санкции в отношении нескольких российских компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2». Эту позицию внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов обосновало тем, что данный трубопровод является не энергетическим, а геополитическим проектом, который даст Москве возможность шантажировать Европу.

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