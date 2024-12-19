Власти США дополнили санкции против связанных с «Северным потоком-2» компаний

В отношении нескольких российских компаний, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток-2», в том числе оператора Nord Stream 2 AG, введены новые санкции. Об этом со ссылкой на заявление Госдепартамента США сообщает Reuters.

Под ограничительные меры попали как уже включенные в список организации, так и новые владельцы подсанкционных судов. В комментарии ведомства указано, что Вашингтон продолжает выступать против «Северного потока-2», потому что считает его не энергетическим, а геополитическим проектом, с помощью которого Россия хочет шантажировать Европу.

США затормозили строительство «Северного потока-2» в период первого президентства Дональда Трампа. При Джо Байдене санкции в отношении газопровода сохранились, но Белый дом фактически позволил довести работы до конца летом 2021 года.

Тем не менее сертификация маршрута затянулась, так как структура собственности и управления газопроводом противоречили европейским правилам. На фоне начала боевых действий на Украине Германия отказалась от продолжения сертификации на неопределенный срок, а в сентябре 2022 года одна из ниток газопровода была взорвана.

Российские власти неоднократно удивлялись, почему Европа отказывается сотрудничать с «Газпромом» в рамках оставшейся нитки «Северного потока-2» и покупать газ. В сентябре 2024 года президент Владимир признал, что не понимает такого отношения к Москве и предположил, что его причиной является шизофрения.