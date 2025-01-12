В России захотели тестировать детей мигрантов при приеме в школу

Президент РАО Васильева: тестирование обеспечит комфорт детям мигрантов в школе

Президент Российской академии образования (РАО), экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала о введении тестирования детей мигрантов при приеме в школу. Ее слова приводит ТАСС.

По ее мнению, такая инициатива обеспечит детям мигрантов и российским детям комфорт во время обучения, а также повысит качество работы всей системы образования. Васильева подчеркнула, что они должны понимать не только друг друга, но и учителей.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Он вступит в силу с 1 апреля 2025 года.